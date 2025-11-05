El concejal libertario se refirió a los gastos del municipio, justificó la elección de los vecinos en las urnas, respondió a los dichos de Espinosa y habló de la posibilidad de alianzas en el HCD.

El sábado, pasó por los micrófonos de Grassi.com (Estación Radio), el concejal de La Libertad Avanza, Jonathan Roldán, quien analizó los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre y habló -entre otros temas- sobre el futuro político de Brandsen, la posibilidad de alianzas con el radicalismo y la conducción del Honorable Concejo Deliberante.

El edil sostuvo que los resultados de las elecciones de octubre reflejan un cambio profundo en la voluntad del electorado. Según explicó, “la gente no votó con enojo, como algunos dicen, sino porque está cansada de que no haya propuestas claras”.

“Cuando dicen que es un ‘voto bronca’, están subestimando a la gente, la cual no está enojada por una forma de pensar, sino porque no hay propuestas concretas. Todos hablan de qué quieren hacer, pero nadie explica cómo”, subrayó y retrucó: “Nosotros tenemos propuestas y explicamos cómo se van a llevar a cabo”.

Roldán reconoció que la elección significó un punto de inflexión político a nivel local. “La gente votó un cambio. El modelo que nos gobernó durante décadas está agotado. Si ese modelo funcionara, hoy seríamos una potencia, pero después de 20 años seguimos con los mismos niveles de pobreza. La Argentina necesita ‘aggiornarse’, evolucionar”.

Respecto a los resultados, destacó que La Libertad Avanza duplicó la cantidad de votos respecto de la elección anterior. “Nosotros tuvimos 8.492 votos, frente a los 4.572 de la vez pasada. Fue una muy buena elección”.

A la hora de analizar el voto del electorado, expresó: “La sociedad está cansada y quiere ver resultados, quiere saber hacia dónde va el país. Por eso acompañó nuestras propuestas”.

También fue autocrítico de cómo abordaron la legislativa provincial de septiembre. “Creo que en la elección del 7 nos equivocamos. Tendríamos que haber mostrado más lo que venimos haciendo y de qué manera queremos llegar a los objetivos. La gente necesita saber el rumbo del país y las formas para alcanzarlo”.

“ESPINOSA LE FALTA EL RESPETO A LA GENTE”

En los días previos, el referente del PRO Jorge Espinosa, fue consultado por el noticiero Brandsen al Día sobre las elecciones de octubre. En la nota aclaró que “el PRO no participó en las elecciones pasadas”, pese a que algunos de sus referentes locales se sumaron a listas de La Libertad Avanza.

“Participó Adolfo Wallash como una persona más de las que el líder de La Libertad Avanza, Jonathan Roldán, eligió para que lo acompañara en la lista. Pero podría haber participado el Pato Donald y yo creo que le hubiese llevado más votos tal vez, pero el PRO no participó”, sentenció.

Tras escuchar los dichos de Espinosa, Roldán respondió: “Ahí se está faltando el respeto a la gente. A veces es mejor callar o decir las cosas en privado. Nuestra lista fue muy competitiva. Mejoramos muchísimo a nivel local y se vio el trabajo que venimos haciendo”.

“TENEMOS QUE HABLAR CON TODOS”

Consultado sobre la posibilidad de acuerdos con otros espacios políticos, Roldán fue claro: “Con gran parte del radicalismo pensamos parecido. Tenemos puntos de encuentro en muchas ideas. No con todos, claro, porque hay sectores del radicalismo que son más de izquierda, pero el diálogo con los demás está siempre abierto”.

En ese sentido, agregó: “Yo nunca cierro las puertas a nadie. La idea es sumar. Mirando al 2027, tenemos que hablar con todos: radicales, vecinalistas, gente del PRO e incluso peronistas desencantados. Lo importante es que Brandsen mejore”.

Sobre el papel del PRO y su relación con La Libertad Avanza, el concejal expresó: “El PRO y La Libertad Avanza están trabajando juntos. No se trata de fagocitar a nadie, sino de unir fuerzas. La unión hace la fuerza. Hay dirigentes que entendieron eso y se sumaron”.

También dejó abierta la puerta a un armado conjunto a nivel local: “No hay diálogo formal con el radicalismo en este momento, pero seguramente vamos a tener que sentarnos a conversar. Hay muchas ideas que compartimos y que podemos llevar adelante en conjunto”.

“QUEREMOS TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO”

Roldán aseguró cuál será una de las prioridades del bloque libertario en el HCD:

“Nosotros vamos a ir por el lado de la transparencia. Pedimos muchos informes y todavía no nos han contestado. Se habla de transparencia, pero en la práctica deja mucho que desear”.

Cuestionó además la administración de los recursos municipales: “Si no hay plata, no hay fiestas. Plata hay, lo que no hay es una buena gestión del dinero. Hay prioridades, primero hay que cubrir las necesidades básicas”.

Y ejemplificó: “Se entregaron 11 millones de pesos a un movimiento LGTB, yo pienso que si no hay plata, esa plata tiene que ir primero a la gente que necesita comer o a arreglar un camino. No digo que esté mal que existan esos movimientos, pero que se financien ellos, no el Estado”.

¿PRESIDENCIA DEL CONCEJO?: SIN DEFINICIONES

Roldán también habló del rol institucional que se avecina con la nueva conformación del HCD y un hipotético pedido de la presidencia: “Es importante tenerla, porque maneja la Orden del Día y la comunicación política. Pero más importante aún es el consenso. Tenemos que sentarnos todos y ver qué es lo mejor para Brandsen”.

Sobre quién podría ocupar ese cargo, aclaró: “Todavía no está definido. Lo vamos a hablar entre todos los bloques. Siempre con la premisa de que la decisión sea en beneficio de la gente”.

Finalmente, destacó los ejes que marcarán la agenda legislativa del bloque libertario: “Queremos un Brandsen que genere trabajo, que tenga desarrollo. Queremos cambiar la matriz productiva, atraer industrias, generar empleo. Ese es nuestro objetivo”.

Roldán concluyó la entrevista reafirmando su postura de apertura al diálogo y su compromiso con el cambio: “Queremos mirar a futuro. No importa de dónde venga cada uno, lo que importa es que Brandsen mejore. Tenemos que juntarnos, dialogar y trabajar para que el municipio crezca y la gente viva mejor”.

ESCUCHÁ LA NOTA

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp