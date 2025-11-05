Esta propuesta tendrá lugar el sábado 22 de noviembre, donde podrás pasar un rato de diversión y tranquilidad.

El taller organizado por Fiorella Mell Art se desarrollará a partir de las 20:00 e incluye todos los materiales necesarios, asesoría personalizada e imágenes de inspiración.

Al finalizar el encuentro, todos los asistentes podrán llevarse a casa lo que hayan pintado, además de un lindo recuerdo.

Quienes están interesados y quieran reservar su lugar u obtener más información pueden hacerlo enviando un mensaje al (2223)50-4028. Los cupos son limitados, y quienes vayan con otra persona obtendrán un descuento.

