El edil Facundo Fernández emitió un escrito por lo sucedido con el árbol, el cuál había sido declarado Patrimonio Histórico. El municipio emitió un comunicado.

En las primeras horas de este miércoles, se conoció la noticia de que el ceibo de la Escuela Primaria Nº10 había sido podado, causando extrañeza entre los vecinos, en especial del concejal Facundo Fernández, quien en septiembre pasado había presentado su preocupación por los rumores de una posible extracción del mismo.

Entre los argumentos, había manifestado que el ceibo “representa un símbolo pedagógico y afectivo para generaciones de alumnos y docentes, como símbolo de identidad comunitaria e institucional”. El mismo había sido declarado patrimonio histórico en 2023.

“NUDO EN LA GARGANTA”

Tras conocerse lo sucedido con el ejemplar, Fernández escribió: “Hoy escribo con tristeza y un profundo nudo en la garganta. Quienes pasamos por la Escuela Primaria N°10 sabemos que el ceibo de su patio no es solo un árbol. Es un símbolo vivo de nuestra identidad escolar: está presente su imagen en las invitaciones protocolares, en los actos, en las banderas, en el escudo”.

Y rememoró que el ceibo “fue plantado en 1944 por alumnos de entonces. Y en 2023 fue declarado Patrimonio Histórico del Partido de Brandsen por su valor cultural, educativo y afectivo. Es parte de nuestra historia. Y lo más doloroso es que todo esto sucede en el marco del 150° aniversario de nuestro pueblo. Un año en el que deberíamos estar fortaleciendo la memoria, no dañándola”.

Y ahondó: “Se le practicó un desmoche, una técnica de poda que consiste en eliminar completamente la copa y las ramas principales de un árbol, dejándolo reducido a un tronco. Esta práctica está penada por la Ley Provincial y por ordenanzas municipales, porque debilita, estresa y muchas veces condena a la muerte al ejemplar”.

Además, agregó: “No es solo un árbol lastimado: es la memoria de generaciones, es la sombra donde jugamos, es el corazón simbólico de una escuela que nos enseñó a ser comunidad. Sin embargo, si algo nos enseñan los ceibos es la resiliencia”.

El acto donde se lo declaró Patrimonio Histórico, fue en noviembre del 2023.

“LA INTENCIÓN ES PRESERVAR EL CEIBO, NO ELIMINARLO”

En tanto, desde la Comuna lanzaron un extenso comunicado explicando lo sucedido:

“El pasado 28 de agosto, una rama de gran porte se desprendió de forma espontánea dentro del establecimiento luego de un fuerte temporal, generando una situación de alto riesgo para niñas, niños y personal de la escuela.

A partir de este hecho, la Municipalidad solicitó la evaluación técnica a especialistas de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), institución referente en arboricultura urbana y conservación de especies nativas”.

Asimismo, explicaron que hubo un informe elaborado por la Dra. Ing. Ftal. María Laura Tonello y el Mg. Ing. Ftal. Raúl Villaverde, el cual determinó que había ramas quebradas, secas y que el árbol tenía hongos, lo cual puede significar descomposición interna y pueden debilitar aún más la estructura.

Y enfatizaron: “No se realizó un desmoche. La intervención consistió exclusivamente en retirar ramas secas, fracturadas y comprometidas, siguiendo criterios profesionales y evitando prácticas prohibidas por normativa provincial y municipal”.

Lo que sí se hizo fue una intervención técnica dirigida que incluyó: eliminación de ramas secas y quebradas evitando muñones que facilitan el ingreso de patógenos; saneamiento de sectores afectados por hongos para contener el proceso de deterioro; revisión de la salud integral del ejemplar.

En tanto continuarán monitoreando tronco, copa y sistema radicular, pudiendo incorporar tratamientos complementarios si se detectan nuevos signos de afección. “La intención de esta gestión es preservar el Ceibo, no eliminarlo. El proceso continuará con monitoreo técnico y cuidados posteriores, tal como establece el informe de la UNLP”, culminaron.

