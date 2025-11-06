Por los 90 años de la imposición del nombre, la descendiente del expresidente participó del acto de la casa de estudios sita en Las Heras y San Martín.

El miércoles se realizó el acto conmemorativo por los 90 años de imposición de nombre de la Escuela Primaria Nº1 “Bartolomé Mitre”. Del mismo participaron -entre otros- el intendente Fernando Raitelli, la Inspectora Jefe Distrital Patricia Kranewitter y la actriz Esmeralda Mitre, quien es chozna del expresidente. Todos fueron recibidos por la directora de la institución, Mónica Noriega.

Bartolomé Mitre, fue Gobernador del Estado de Buenos Aires entre 1859 y 1862, Presidente de la Nación Argentina de 1862 a 1868, y fundador del diario La Nación. En el acto se descubrió una placa en homenaje a Mitre y un retrato en reconocimiento “a la figura histórica y su legado en la construcción de la educación pública argentina”, consignaron.

Tras el acto, el intendente expresó en sus redes sociales: “Hoy recibimos la cálida visita de Esmeralda Mitre y acompañamos a la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº1. Su ancestro formó parte de una generación que pensó a la educación como construcción de ciudadanía, donde la palabra tiene peso para construir comunidad y futuro”.

Y amplió: “La escuela pública sigue siendo ese lugar: el espacio donde esa palabra se comparte, se cuida y se defiende todos los días”. A su vez, Raitelli recibió a Esmeralda Mitre en su despacho y le hizo entrega de varios presentes.

