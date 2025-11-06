Vecinos del barrio cercano a la Ciudad denunciaron un violento asalto en el que los delincuentes, además, se llevaron dinero.

La tranquilidad del barrio cerrado El Rodeo se vio interrumpida por un nuevo episodio de inseguridad que volvió a poner en alerta a los residentes. El martes, un grupo de delincuentes llegó en dos motos, irrumpió en una vivienda y luego interceptó un auto para robarlo.

En el trayecto también asaltaron a otras personas dentro del barrio. En medio del caos, varios vecinos comenzaron a comunicarse por mensajes y audios, donde se escuchan pedidos de ayuda y advertencias sobre la presencia de los ladrones.

Uno de los residentes precisó que los asaltantes actuaron en la zona de calle 307, donde «robaron a una persona, un auto y dinero a los obreros que trabajaban en una casa». El vehículo sustraído sería un Volkswagen Gol Trend de color negro, y los delincuentes habrían huido en él tras dejar las motos en el lugar.

INSEGURIDAD SIN FRENO EN EL RODEO

La policía llegó rápidamente al barrio y desplegó un operativo para dar con los responsables. Según el relato de los vecinos, «hay dos móviles en el barrio y las cámaras de seguridad están grabando todo». Para evitar que los ladrones escaparan, los residentes cerraron el portón de calle 312 y pidieron que se haga lo mismo con el de 304.

De acuerdo con los testimonios recogidos, en el último mes se registraron al menos seis robos en este barrio, sin contar el de este martes, lo que incrementa la preocupación por la falta de respuestas concretas en materia de seguridad.

Fuente: 0221

