Será la edición N° 52 y se desarrollará el 3 y 4 de octubre; los cupos son limitados.

El sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la Edición 52 de la Peregrinación a Pie a Luján bajo el lema «Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Por ello son las dos últimas semanas de inscripción, la cual se puede hacer a partir de este sábado 16 a 18.30, en la Parroquia Santa Rita. El valor es de $40.000 en efectivo o por transferencia, la misma puede abonarse en su totalidad o en tres cuotas de $15.000.

“Cada rosario, cada prendedor, cada bandera y cada chaleco nos recuerdan que la peregrinación ya empezó a vivirse en el corazón”, consignaron desde el Grupo de Servidores, convocando a la comunidad a participar.

SU HISTORIA

La Peregrinación Juvenil a Luján es una página del calendario religioso que comenzó a escribirse con el impulso del Padre Rafael Tello, quien creía que hacía falta un hecho masivo que movilizara a los jóvenes que habían perdido entusiasmo en la vivencia de la fe, y estaban encerrados en sus parroquias. Poco a poco fue amasando su idea. «¿Qué es lo que le gusta a la gente?», preguntó una vez en un monasterio. «Le gusta cantar y caminar«, respondió otro cura.

El proyecto se puso en marcha. Los jóvenes no tenían el hábito de peregrinar. Por eso, era clave la difusión de la marcha, pero la campaña fue precaria: avisos en iglesias y colegios, rudimentarios afiches y tímidos contactos con los medios.

Convocó a un grupo de catequistas para hacer de ellos los promotores de la peregrinación; debían recorrer iglesias y escuelas, puerta por puerta, hasta extender el anuncio por toda la ciudad. Al principio había una gran desconfianza, pero el Padre Tello dijo: «SI LA VIRGEN LO QUIERE, ESTO TENDRÁ ÉXITO«.

Un 25 de Octubre de 1975 a las 14 horas partieron 50.000 jóvenes en lo que fue la Primer Peregrinación y bajo el lema «La juventud peregrina a Luján por la Patria«.

EN BRANDSEN

En Brandsen a fines de la década del 80’ un grupo de jóvenes dio el puntapié inicial a lo que sería la organización local. La primera vez comenzaron la travesía trasladándose en tren y subte hasta llegar a Liniers y al llegar a Luján los esperaban algunos padres para el retorno en vehículos particulares.

En la segunda oportunidad se gestionó la ida en dos camiones, ya que el único objetivo era ir a la casa de la “Madre”, sin importar el medio para llegar. Al tercer año y por sumarse un número más importante de peregrinos comenzó el traslado en micros.

Otro apoyo es el que dan en el trayecto “Los Servidores”. El mismo se origina en el año 1993 y su misión es la de ir ayudando a que los peregrinos puedan llegar con sus intenciones a la Basílica. Se preparan durante el año con variadas actividades: colectas, festejos del día del niño, Peregrinación a Gómez, Pesebre y Vía Crucis viviente, recorrida de Reyes Magos por los barrios, además de las actividades propias de las comunidades parroquiales.

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