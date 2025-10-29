La comunidad está invitada a participar este viernes a las 19, en la Plaza Maradona.

La comunidad de Jeppener se prepara para vivir un encuentro especial de fe y unidad. Este viernes 31, a las 19, en la Plaza Maradona -Delaplace y Meyer- se realizará la inauguración del Monumento a la Biblia, en el marco de la Jornada de las Iglesias Evangélicas.

El evento, organizado por la Municipalidad en conjunto con el Consejo, busca rendir homenaje a la Santa Biblia como símbolo de esperanza, sabiduría y guía espiritual para generaciones de creyentes. E invitan a los vecinos a participar de esta jornada de encuentro y reflexión.

Desde la Comuna destacaron que la ceremonia representa un testimonio de respeto hacia un libro que ha acompañado la vida y los valores de la sociedad a lo largo del tiempo. El acto incluirá palabras alusivas, momentos musicales y una instancia de oración conjunta entre las distintas congregaciones presentes.

“Será una oportunidad para compartir un momento de fe, fraternidad y reconocimiento a la labor de las iglesias evangélicas en la comunidad”, expresaron desde la organización.

