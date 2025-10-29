En el marco del sesquicentenario, el Club Social será escenario de un recorrido artístico de las raíces y la historia de la comunidad. Entrada libre y gratuita.

En el marco de los festejos por el 150° Aniversario del Distrito, este sábado 1º de noviembre, el Estudio de Danzas Brandsen presentará “Inmigrantes”, un espectáculo especial que invita a recorrer, a través del arte, las huellas de quienes llegaron desde distintos rincones del mundo para construir la identidad de la comunidad.

La cita será a las 21 en el Club Social -Larrea Nº 749-, con entrada libre y gratuita. Los interesados podrán retirarlas en forma anticipada en la Sala de Cultura Municipal -Av. Sáenz Peña Nº 676-. Será una noche donde el arte rendirá homenaje a la historia que sigue latiendo en cada rincón del pueblo.

La puesta en escena propone un recorrido emocional y visual por las historias, tradiciones y esperanzas de aquellos inmigrantes que, con su trabajo y cultura, dieron forma a la vida social y artística de la ciudad.

“Inmigrantes” se presenta como una oportunidad para celebrar nuestras raíces, reconocer la diversidad y revivir la memoria colectiva que une a las generaciones de vecinos que hicieron de Brandsen un lugar de encuentro.

