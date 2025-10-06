Hoy una vecina denunció el robo de su moto y se encuentran en proceso de identificar a los delincuentes.

Una joven de 27 años denunció que hoy alrededor de las 04:20 le robaron su moto. Según relató la víctima, autores desconocidos ingresaron a su domicilio por el frente, aprovechando que la reja de entrada se encontraba abierta. Estos sustrajeron una moto marca Guerrero, modelo GT70, color gris.

Tras la denuncia, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría local inició tareas de investigación para dar con los responsables y el vehículo robado. Horas más tarde, los efectivos lograron hallar la motocicleta en inmediaciones de las calles Aristóbulo del Valle y French.

En el lugar se comisionó a los peritos para realizar las tareas correspondientes, y la causa quedó caratulada como “Hurto (esclarecido)”. La investigación continúa a fin de identificar a los autores del hecho.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp