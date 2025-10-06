Un masculino oriundo de Adrogué fue interceptado por Policía en Las Acacias y fue retenido por tenencia de estupefacientes.

Un hombre domiciliado en Adrogué fue aprehendido a la altura del puesto policial de Las Acacias durante un operativo de interceptación vehicular implementado por personal de Policía Comunal.

Tras identificar masculino, el personal policial procedió a requisarlo, encontrando entre sus pertenencias una bolsa de nylon que contenía 2.1 gramos de marihuana.

El material incautado fue puesto a disposición de la justicia, y se labraron las actuaciones de rigor caratuladas como «Estupefacientes – Tenencia para consumo personal – Ley 23.737».

Luego de las diligencias correspondientes, el hombre recuperó su libertad. En la causa interviene la U.F.I.D. Brandsen.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp