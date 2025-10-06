En una entrevista para IB Desconectados, el profesor de la Escuela de Arqueros RG nos comentó sobre cómo fue la idea de este nuevo proyecto, la consolidación del espacio y las dinámicas de los grupos que asisten a las clases de formación.

El jueves en IB Desconectados (Estación Radio), hablamos con Gabriel Rolandi, entrenador de la Escuela de Arqueros RG y nos comentó en un parate de sus clases en el barrio República sobre cómo fue la idea de este nuevo proyecto, la consolidación del espacio y las dinámicas de los grupos que asisten.

“El emprendimiento arrancó hace más o menos tres meses. Después de lograr el campeonato con Las Mandarinas, me animé a lanzar la escuelita. Al principio había nervios, pero hoy ya contamos con una canchita y varios chicos entrenando”, contó el ahora preparador de porteros del Verdeamarillo

Su recorrido por el fútbol y su interés por aprender lo llevaron a crear un espacio propio para formar a las nuevas generaciones de arqueros: “Siempre jugué; atajé toda la vida. Empecé en el cuerpo técnico de Fútbol Femenino y después me llamaron para ser entrenador de arqueros en Las Mandarinas. Me formé, estudié, y con los resultados me animé a más”.

“EL ARQUERO TIENE UN ESTRÉS CONSTANTE”

La escuela está abierta a todo tipo de arqueros: infantiles, juveniles y también profesionales. “No es solo para chicos del club. Entreno arqueros de todas las edades y niveles. Esto es aparte de mi trabajo en Mandarinas”, aclaró.

Las clases no se limitan a lo físico o técnico. Rolandi trabaja con un enfoque integral, que incluye lo psicológico y emocional. “El arquero tiene un estrés constante. Intento apoyarlos en eso también. Es mucho más técnico, psicológico y táctico de lo que parece”, explicó.

La dinámica de las clases comienza con una entrada en calor, seguida de evaluaciones individuales. “Hago videoanálisis de cada arquero para mostrarles errores y cómo corregirlos. Mi idea es que se equivoquen para poder enseñarles a resolver esas situaciones”.

“LA COMPETENCIA LOS MOTIVA, PERO SIEMPRE DESDE LO SANO”

Rolandi se emociona al ver los avances de sus alumnos: “A muchos los conozco desde que eran chiquitos. Hoy algunos me superan en altura y ver cómo crecen me llena de orgullo. Aunque no se los digo mucho, porque si no se agrandan”, bromeó.

Los logros no tardaron en llegar ya que uno de sus alumnos, con solo 16 años, salió campeón en Cuarta División y hoy pelea un lugar en Reserva y Primera de Las Mandarinas; otro ingresó a Estrella del Sur, y compite en torneos de AFA; y otro chico en Quinta que está teniendo un excelente campeonato.

Aunque las evaluaciones son individuales, los entrenamientos son grupales ya que “siempre es mejor trabajar en conjunto. Se genera un lazo entre ellos y conmigo. Los chicos aprenden mucho viendo al compañero. La competencia los motiva, pero siempre desde lo sano”. Y si bien reconoce que “hay mucho ego por querer ser el mejor, se llevan bien. Todos quieren ser el número uno y eso está bueno”, dijo.

Por último, Gabriel dejó un mensaje para quienes están en esa transición difícil del fútbol infantil al juvenil: “Es una etapa muy dura, muchos arqueros chocan con una pared en el cambio de cancha chica a cancha de once. Me gustaría que más chicos se animen, que al menos prueben un entrenamiento. Este camino es hermoso y lo recomiendo”.

La escuela puede encontrarse en redes sociales como RG Escuela de Arqueros en Instagram y como RG Arqueros Escuela en TikTok. También se puede contactar al número 2223.429336.

Por Rocío García Beconi

