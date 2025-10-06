El Jefe Comunal defendió su modelo de gestión y disparó: “Antes no se veían obras, hoy tenemos un municipio que hace”.

“Yo camino todos los días el pueblo, escucho. No soy un intendente de escritorio. Si hay un problema, lo enfrento”.

El intendente Fernando Raitelli habló en el mediodía de Grassi.com (Estación Radio) y habló sobre el manejo de los recursos municipales capitalizados en obras, la asistencia a un gran número de vecinos -inclusive personal de la Comuna- y qué Distrito pretende en un futuro.

Durante la entrevista, Raitelli aprovechó para defender el modelo de gestión que viene impulsando desde que asumió: “Estamos transformando Brandsen. Se ve en las plazas, en las luminarias LED, en las veredas, en los bulevares. Todo con fondos municipales, con la plata de la gente. Y lo hacemos con orden, con transparencia y con una administración responsable”.

El intendente remarcó que su gestión se encarga de publicar los gastos, licitaciones y contrataciones, y que “antes no se veían obras. Hoy tenemos un municipio que hace. ¿Qué hacían antes con la plata? No sé. Pero ahora se nota dónde va cada peso”.

También planteó la necesidad de pensar a Brandsen como un polo de desarrollo regional: “Somos un pueblo con mucho capital, con gente trabajadora, con historia. Pero tenemos una administración pobre. Hay que cambiar eso, atraer inversión, fomentar que la gente venga, gaste y se quede en Brandsen. Y eso empieza por tener un pueblo lindo, limpio, con identidad”.

“QUEREMOS QUE LA GENTE TENGA HERRAMIENTAS PARA SALIR ADELANTE”

Raitelli no esquivó el tema social, uno de los puntos más sensibles de la gestión. Reconoció que la situación económica golpea fuerte y que hoy el municipio asiste a unas 4.000 familias, incluyendo empleados municipales:

“Antes se ayudaba a unos pocos. Hoy todos necesitan. La inflación y los sueldos bajos hacen que muchas familias no lleguen. Cambiamos la lógica de la asistencia: ya no entregamos chapas o materiales sueltos, vamos y hacemos el techo. Así aseguramos que la ayuda llegue donde tiene que llegar”.

El jefe comunal destacó el trabajo de las áreas de Desarrollo Social y Producción, que articulan con instituciones y cooperativas locales para optimizar los recursos: “Queremos que la gente tenga herramientas para salir adelante, no que dependa del Estado. Pero mientras tanto, el Estado tiene que estar presente”.

“EL ÚLTIMO GOBIERNO NO ESTUVO A LA ALTURA”

Sobre el escenario nacional, Raitelli fue autocrítico: “El modelo económico que tenemos hoy no le sirve al campo, ni a la industria, ni a los trabajadores. Pero también tenemos que admitir que el último gobierno que nos representó no estuvo a la altura. Perdimos la batalla cultural, dejamos de explicar por qué hacemos lo que hacemos”.

Y agregó que la gestión municipal debe mantenerse cerca de la gente, más allá de los partidos: “Yo camino todos los días el pueblo, escucho. No soy un intendente de escritorio. Si hay un problema, lo enfrento”.

Raitelli cerró con un mensaje de futuro: “Mi objetivo no es ganar una elección, es dejar un Brandsen más lindo, más ordenado y con más oportunidades. Eso es lo que me mueve: pensar en las próximas generaciones”.

ESCUCHÁ LA NOTA

