Un masculino fue interceptado en la Ciudad y no contaba con documentación alguna, por lo que le retuvieron el auto.

Un operativo de tránsito realizado el domingo por personal de Policía Comunal local resultó en la infracción y posterior secuestro de un vehículo, luego de que su conductor fuera interceptado circulando sin la documentación obligatoria en una Ford EcoSport.

El infractor tiene 33 años, es oriundo de Alejandro Korn y al momento de ser abordado por las autoridades policiales, se constató que no contaba con registro de conducir, seguro del vehículo ni oblea que certificara la Verificación Técnica Vehícular al día.

Por ende, debido a la gravedad de las faltas, las cuales se contraponen a la Ley de Tránsito N° 24.449, se procedió al secuestro del vehículo. El caso ha sido puesto a disposición del Juzgado de Faltas Brandsen, que será la entidad encargada de determinar la sanción correspondiente al infractor.

