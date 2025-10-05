Un vehículo que circulaba por la Ruta 2, a la altura del kilómetro 51 —zona de Golondrinas—, impactó este domingo contra un equino que se cruzó sorpresivamente sobre la calzada.

El rodado, que se dirigía en sentido hacia La Plata, era ocupado por dos hombres mayores de edad que fueron asistidos en el lugar y no presentaron lesiones.

Intervino personal de AUBASA junto a un médico que constató que no requerían traslado.

El animal, en tanto, murió en el lugar producto del impacto, y se dio intervención al veterinario policial y al personal del Comando de Prevención Rural de La Plata, que quedó a cargo del procedimiento.

Se realizaron las actuaciones de rigor y se adoptaron las medidas previstas por la normativa.

