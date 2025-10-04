Nostálgicos y curiosos se acercaron para ver la histórica unidad en una escala de su viaje a Chascomús.

A menos de un mes de su histórica pasada, la locomotora a vapor Vulcan Foundry 12E N°3925 del Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada vuelve a surcar las vías del Ferrocarril Roca e hizo una parada en la estación Coronel Brandsen este sábado en horas del mediodía. La «39 Grande», restaurada con el esfuerzo del Ferroclub, es la principal atracción del tren histórico que en esta ocasión tiene como destino final la ciudad de Chascomús.

La presencia de la reliquia ferroviaria, fabricada en 1927 y recuperada tras décadas de inactividad, generó una gran expectativa en los amantes de los trenes. La locomotora ya había despertado el asombro de los vecinos el pasado 17 de septiembre, cuando realizó un exitoso viaje de prueba hasta nuestra Ciudad.

En su camino hacia Chascomús, donde permanecerá en exposición hasta la tarde, realizó una parada estratégica en Brandsen. Si bien se esperaba que el tren arribe a la estación local a las 11:45, tuvo una demora y llegó cerca de las 12.30, deteniéndose por diez minutos antes de continuar su marcha.

La formación está compuesta por un valioso material rodante, encabezado por la locomotora diésel General Electric U13c 6016, seguida por el furgón de cola BK, y luego la estrella de la jornada, la locomotora a vapor Vulcan Foundry 12E N°3925. Completan el convoy el vagón postal Werkspoor 4053, los dos coches Pullman Werkspoor 440 y 441, y el coche Pullman Hitachi 625.

El cronograma de horarios en estaciones intermedias es el siguiente:

Temperley: 10:38 a 10:48

10:38 a 10:48 A. Korn: 11:15 a 11:20

11:15 a 11:20 Brandsen: 11:45 a 11:55

11:45 a 11:55 Chascomús (Llegada): 12:47

Luego de la exposición al público en Chascomús (hasta las 18:00), la formación emprenderá el regreso a las 21:47, para llegar a Remedios de Escalada a las 00:18 del domingo sin paradas intermedias.

