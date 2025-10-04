Desde las 13, la Plaza Elvio González será el epicentro de una jornada familiar.

El próximo domingo 5 se realizará una nueva Feria de Artesanos y Emprendedores en la Ciudad; la misma tendrá lugar en la Plaza Elvio González del barrio Las Mandarinas y estará coordinada por la Dirección de Economía Popular de la Comuna.

“Traete el mate, venite con quien quieras y disfrutá de todo lo que prepararon los emprendedores locales”, invitaron desde la dependencia municipal en una jornada que tendrá música, gastronomía y que sin duda será una excusa para pasar una buena tarde para compartir en familia.

