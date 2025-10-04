La edición Nº3060 ya está disponible en todos los kioscos. ¿Qué dice la tapa?

El Municipio deberá pagar $60 M a la empresa que en el 2017 ejecutó el pavimento de calle Las Heras

Es por “la no realización de la construcción del canal aliviador de la calle French” La jueza expresamente alude a “la irregular actuación de la Administración Municipal traslucida en la falta de un estudio adecuado del proyecto que encomendaba al mejor oferente.”

Transcribimos en la página 23 un resumen de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo 1 confirmando el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo sobre un juicio caratulado “Edyco S.R.l. contra municipalidad de Brandsen sobre pretensión anulatoria -y otros juicios”.

El escrutinio definitivo trajo pocas variaciones

El conteo final le sumó 8 sufragios a La Libertad Avanza y le restó votos a Somos Buenos Aires (24) y al Vecinalismo (80), que al final tuvo menos adherentes que el voto en blanco. El gráfico permite cotejar los resultados del escrutinio provisional con el definitivo. Información en páginas interiores.

El viernes abrirá su tranquera la 62º Exposición

La fiesta inaugural estará bien servida y bien regada. Desde el mediodía, degustación de quesos y vinos de La Rinconada y Bodega Hocico Negro. Luego, a las 17, degustación de pizzas con Lácteos Barraza para los asistentes. Finalmente, El Mesías y Bodega Hocico Negro ofrecerán, desde las 19.30, otra degustación de quesos y vinos. A preparar el paladar y el ánimo.

La política nunca para

Los libertarios van estar hoy en CABA recibiendo las últimas instrucciones antes de salir a la cancha para disputar el gran partido del domingo 26. Fuerza Patria, que anda de festejo y no sólo por la galleta de Oliden, reunirá el viernes a la mesa de campaña para encarar el tramo decisivo de una elección donde estará en juego algo más que bancas de diputados. Y el jueves 9, en el Prado Español, los radicales agasajarán a sus fiscales. Como no juegan por nada en esta elección, será un encuentro seguramente destinado a recargar baterías, deshojar nuevos nombres, repensar el futuro y darles ánimo y fuerza a los concejales, porque ese recinto será la mejor vidriera para poder sostenerse.

Capitana, campeona y orgullo de la Ciudad

María Emilia Wallasch, delantera de Atlético y Progreso y capitana del seleccionado nacional de hockey +35, se consagró campeona del Panamericano disputado días atrás en Paraguay y sumó así un nuevo logro en su carrera como deportista. “Tuve el orgullo de dejar a Brandsen bien alto”, dijo tras la coronación. En la foto, junto a dos compañeras ostentando la ansiada medalla dorada.

Con música y buen marco, los vascos conmemoraron la diáspora, mostraron el proyecto y reclamaron el bulevar

Fue el sábado, en el Museo. La conmemoración fue una buena oportunidad para compartir poesía, danzas, canciones y, como si fuera poco, algún pase de factura al Municipio que aún les debe la firma del padrinazgo. La gente respondió y todos escucharon, atentamente, esta campana. Estuvieron presentes los concejales de Juntos por el Cambio y el presidente del HCD, Daniel Caraballo. Para ellos hubo un reconocimiento, porque aprobaron la ordenanza que les reconoce el nombre del bulevar, el día de la Diáspora Vasca -8 de septiembre- y la declaración de interés municipal de este acto.

