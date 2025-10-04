Hoy sábado 4 de octubre, cinco colectivos salieron rumbo a la Basilica para participar de la 51ª edición de la tradicional caminata de fe.

“Se nota que llevan muchas mochilas cargadas de intenciones y emociones. Hay gente pidiendo trabajo, otros agradeciendo, muchos que perdieron familia y aun así caminan”.

El sábado, por los micrófonos de Grassi.com (Estación Radio), pasó Macarena Bertolino, una de las servidoras que participará de la 51ª Peregrinación a pie a Luján el próximo 4 de octubre; la delegación local partirá desde la Parroquia Santa Rita, donde se reunirán a las 7 de la mañana para organizar los grupos, entregar los distintivos y emprender viaje hacia Liniers, punto de inicio oficial.

“Desde Brandsen van a ser 300 peregrinos los que van a salir junto con las parroquias Santa Rita y Santa Teresita. Más los chicos que se suman en las paradas de Merlo, Álvarez, Rodríguez y Luján; somos aproximadamente 430 personas, sin contar a quienes van por su cuenta

La organización requirió un intenso trabajo previo: “Empezamos a anotar a partir del 28 de junio, para darle a la gente la posibilidad de pagar el viaje en dos veces, porque obviamente los precios de los colectivos están caros. Cerramos inscripciones la semana pasada con cinco micros completos”, explicó, confirmando además que quedó gente en lista de espera.

La entrevistada resaltó también la importancia del equipo de apoyo: “Somos 18 personas que caminamos atrás de los peregrinos ayudándolos a llegar a las paradas y a Luján. Nuestro trabajo es acompañar, asistir y motivar en los momentos de cansancio. A veces son más de 70 kilómetros los que se recorren”.

MOCHILAS CARGADAS DE EMOCIONES

Respecto al espíritu que se vive al llegar al santuario, Bertolino señaló: “Se nota que llevan muchas mochilas cargadas de intenciones y emociones. Hay gente pidiendo trabajo, otros agradeciendo, muchos que perdieron familia y aun así caminan. La peregrinación a Luján es el movimiento de fe más grande del país”.

Este 2025, el lema refleja la necesidad colectiva: “Creo que la gente pidió esperanza, que nos pasen cosas buenas a todos los argentinos, porque la Virgen de Luján es nuestra madre, nuestra patrona”, subrayó.

AGENDA PREVIA

Como cada año, habrá una misa de envío previa a la partida. Será el viernes 3, a las 19 horas en la iglesia Santa Rita, donde los peregrinos recibirán la bendición del sacerdote antes de emprender viaje.

El sábado, a partir de las 7.30, comenzarán a concentrarse en la parroquia para recibir los distintivos y organizar el traslado hacia Liniers. “Pedimos puntualidad porque una vez que están todos subidos a los micros, partimos”, aclaró la servidora.

ESCUCHÁ LA NOTA

