Un accidente de tránsito ocurrido hoy a la mañana en el kilómetro 92 de la Ruta 2, en sentido ascendente hacia la costa, dejó tres personas heridas que fueron trasladadas al hospital de Chascomús.

El siniestro vial involucró a dos vehículos: un BMW, conducido por un hombre de 77 años, y un Peugeot, manejado por una mujer de 31 años. Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron, provocando lesiones a tres de los ocupantes: un hombre de 78 años y dos mujeres de 31 años. Afortunadamente, todos ellos fueron asistidos por personal médico y se encuentran fuera de peligro. El conductor del BMW resultó ileso.

En el lugar trabajó personal policial, que coordinó el desvío del tránsito para facilitar las tareas de asistencia y peritaje. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción de Brandsen, que dispuso la apertura de actuaciones bajo la carátula de “Lesiones culposas” y ordenó las diligencias de rigor.

