Jeremías Estive habló en vivo con IB Desconectados para dar detalles sobre el regreso de la banda Aplanados, luego de 8 años sin subirse a los escenarios. La banda conformada hace 20 años volverá este sábado con una presentación que tendrá lugar en el bar Juleo y Romieta.

Cómo nace el tributo a Divididos y el regreso

Jeremías contó que alrededor de los 2000, él y sus amigos de escuela compartían el gusto por la banda. Comenzaron a tocar distintas canciones pero no contaban con bajista, por lo cual algunas veces se iban reemplazando los roles. Con el paso del tiempo, lo llamaron a otro amigo para que se sume: «La vista se empezó a ir más para Divididos por una cuestión más de fanatismo», afirmó.

Si bien ellos sacaron alrededor del 2006 un disco con temas propios, comenzaron a tocar con más frecuencia los temas de la mítica banda de rock nacional, motivo por el cual su marca como grupo musical quedó definida por el tributo a Divididos: «Volvimos para encontrarnos nosotros, empezamos a rememorar las viejas canciones que tocábamos».

Estive confirmó que tocarán los clásicos de la banda y remarcó el entusiasmo que siente al volver con su banda a los escenarios: «Estamos como cuando teníamos 15 años».

Proyectos personales y posibilidades actuales

Más allá de conformar esta banda, cada uno de los integrantes cuenta con proyectos musicales paralelos propios. «Los chicos tienen el homenaje a Sumo ,les va bien y les va a ir mejor», afirmó el músico. Por su parte, él es parte de distintos grupos de música y además es profesor de música, motivo por el cual dedica la mayoría de su vida a este arte.

De acuerdo a las posibilidades que tienen las bandas, Jeremías comentó que hay posibilidades pero siempre deben enfrentar el mismo problema: «En Brandsen está Juleo que para las bandas es el lugar que tiene sonido, gente que sabe trabajar con eso, lo hacen más fácil». Por otro lado, hay espacios que no cuentan con esas opciones por lo que contratar los elementos e insumos para un show encarece y complica la situación.

Otro motivo que complica la situación de las bandas es la logística y el valor de ello. Estive explicó que el alquiler de locaciones y otros elementos hace cuesta arriba el camino de poder llegar a realizar presentaciones. Por otro lado, el esfuerzo que hay detrás de cada elemento conseguido quizás muchas veces no se traduce en un rédito económico equiparable.

La banda se presentará este sábado en el bar Juleo y Romieta, ubicado en Av. Mitre N° 790, a partir de las 23:00. Quienes quieran conseguir sus entradas pueden hacerlo a través de la página Al Pogo.

