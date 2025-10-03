En la Argentina, donde la inflación y la volatilidad del tipo de cambio afectan el valor de cada peso, aprender a proteger el ahorro con herramientas legales y digitales es fundamental. Si estás evaluando empezar, una puerta de entrada clara es el dólar a través de mecanismos formales que podés operar desde el celular, con pasos simples y sin recurrir al circuito informal.

Opciones legales y digitales para dolarizarse

No existe un único camino ni una receta universal. La clave es elegir la alternativa que mejor se ajuste a tu objetivo y a tu plazo.

MEP: cobertura dentro del mercado local

La operatoria MEP permite convertir pesos en USD comprando y vendiendo títulos en la bolsa local. Se realiza 100% online, con acreditación en la cuenta comitente y seguimiento en tiempo real. Es una vía regulada, sin efectivo ni traslados, ideal para quienes privilegian rapidez y un proceso estandarizado. En la app de Cocos el flujo está guiado: elegís el monto, confirmás, y la plataforma te notifica cuando los USD quedan disponibles para mantenerlos o transferirlos a otra cuenta a tu nombre.

CEDEARs: exposición global y cobertura cambiaria implícita

Los CEDEARs representan fracciones de acciones del exterior y cotizan en pesos. Al estar vinculados a activos internacionales, tienden a acompañar la dinámica del tipo de cambio financiero en el tiempo. Son útiles para diversificar por sectores (tecnología, consumo masivo, energía) sin abrir una cuenta fuera del país. Además, permiten combinar calidad empresarial con resguardo en moneda dura de manera indirecta.

Fondos de corto plazo en moneda fuerte

Para quienes necesitan liquidez diaria y baja volatilidad, los fondos denominados en USD de corto plazo funcionan como “estacionamiento” eficiente. En Cocos podés consultar ficha técnica, objetivos, patrimonio y rendimiento histórico antes de suscribir. Son prácticos para separar provisiones para pagos próximos (viajes, estudios, equipamiento) sin dejar la caja ociosa.

Bonos atados al tipo de cambio oficial

Existen instrumentos en pesos cuyo capital se ajusta por la variación del oficial. Pueden servir como cobertura específica ante escenarios de corrección cambiaria. Son productos con riesgo de crédito del emisor y horizonte de inversión acotado; por eso conviene usarlos como táctica y no como única estrategia de resguardo.

Elegí estrategia según tu objetivo

Liquidez inmediata (perfil conservador)

Si sabés que vas a usar la divisa en semanas o pocos meses, priorizá liquidez y estabilidad. Un fondo de moneda fuerte de rescate ágil puede ser el núcleo, complementado con compras MEP calendarizadas para promediar precio. Esto evita concentrar el riesgo en un solo día de tipo de cambio.

Ahorro de mediano plazo (perfil balanceado)

Para reservas de 6 a 18 meses, suele funcionar una mezcla: caja en un fondo conservador y una porción en CEDEARs de empresas sólidas o ETFs vía CEDEARs, que aporten crecimiento potencial sin perder la cobertura cambiaria implícita. Definí porcentajes (por ejemplo, 60/40) y revisalos trimestralmente.

Potencial de crecimiento (perfil audaz)

Si tolerás mayores vaivenes, podés asignar una parte a CEDEARs con sesgo a crecimiento y evaluar oportunidades en bonos corporativos en moneda dura. Es clave fijar límites de pérdida y revisar supuestos ante cambios de tasas globales o normativos.

Errores frecuentes que conviene evitar

Operar fuera del sistema: el circuito informal implica sobreprecios, inseguridad y riesgos legales. Hoy existen alternativas digitales reguladas que cumplen el mismo objetivo con trazabilidad.



No planificar: si tenés un pago futuro ya fechado, distribuí las compras en el tiempo para reducir el impacto de la volatilidad.



Mirar solo el titular de cotización: prestá atención al diferencial entre compra y venta y a los plazos de acreditación efectivos.



Mezclar objetivos: la caja para gastos inmediatos no debería combinarse con la cartera de crecimiento; separalas en tu planificación.



Con un proceso claro, instrumentos adecuados y una app que simplifique la experiencia, la cobertura cambiaria deja de ser una odisea y se vuelve un hábito de ahorro inteligente. La combinación de MEP, fondos de corto plazo y CEDEARs te permite adaptar la estrategia a cada etapa, siempre con foco en preservar valor y decidir con información a mano. Además de reducir la exposición al movimiento diario del dólar, te ayuda a ordenar metas y tiempos para que cada peso que ahorrás tenga un propósito concreto.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp