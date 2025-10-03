La cantante con reciente participación en La Voz Argentina será la encargada de cerrar la muestra el próximo fin de semana; habló sobre las expectativas y lo que fue su paso por el certamen de Telefe.

La música será protagonista en el cierre de la Expo Brandsen 2025 y la encargada de coronar el evento más importante de la Ciudad será Milena Salamanca, cantante que cautivó al público con su paso por La Voz Argentina.

Será la primera vez que se presente en la Ciudad y lo hará con la responsabilidad de subirse a un escenario ha tenido como protagonistas a artistas de vasta trayectoria como Soledad Pastorutti y Abel Pintos, entre otros. Vale mencionar que durante su estancia en el certamen fue parte del Team Soledad.

En diálogo con IB Desconectados (Estación Radio), Milena expresó su entusiasmo: “No conozco Brandsen, nunca tuve la oportunidad de ir. La verdad que va a ser la primera vez que voy a tocar y todos los espacios a los que te invitan son únicos”.

Con su frescura, talento y una proyección en ascenso, la cantante se prepara para un espectáculo que promete emocionar y encender a toda la comunidad: “El nombre Expo Rural te tienta mucho, así que imagino que va a ser increíble. Ahí nos estaremos viendo con todo el amor, las ganas y el cariño”.

“LA VOZ ES UNA EXPERIENCIA ÚNICA”

La joven cantante habló sobre lo que significó para su vida y su carrera haber formado parte del exitoso ciclo televisivo: “Una experiencia única, la verdad que no es algo que se vive todo el tiempo, todos los días. No solo la decisión, el desafío y la exigencia, sino todo lo que sucede en el mundo de La Voz Argentina y del certamen”.

Y agregó: “Lo transité y lo viví con mucho respeto, mucho cariño, mucho amor, muchas ganas. Aprendiendo también de cosas nuevas, del ritmo, del profesionalismo que manejan, es impresionante”.

Esa exigencia se vio reflejada en los tiempos de trabajo: “Un día grabás una etapa; al otro día ensayás; y al siguiente ya estás grabando lo que ensayaste el día anterior. Después volvés a grabar lo otro. Es un ritmo bastante exigente, elevado e intenso. No te da tiempo a procesar todo lo que está pasando; si pasaste, si perdiste, si te quedaste, si no”, relató.

Más allá de la competencia, Milena resaltó los vínculos construidos en el programa:

“Los lazos que se generan van mucho más allá de lo competitivo. Compartimos, convivimos casi, porque en los últimos tramos estábamos todos viviendo en un hotel, ensayando y estudiando a contrarreloj”.

“LOS NERVIOS NUNCA DEJAN DE EXISTIR”

Su carrera no comenzó en la pantalla chica. Milena ya había tenido presentaciones en escenarios de renombre como el Festival de Cosquín. Sin embargo, reconoce que cada instancia artística implica un nuevo desafío:

“Los nervios nunca dejan de existir. Cada escenario tiene una mística y una energía diferente. El que te da el escenario de la televisión, es muy distinto a la situación que viví en Cosquín o en cualquier otro lugar. A veces puedo estar en una peña chica y si hay alguien que me interesa que me esté viendo me pongo nerviosa. Pero generalmente son más una nafta que algo en contra”.

“ME SIENTO AGRADECIDA”

Consultada por lo que significó quedar seleccionada entre miles de participantes, Milena fue clara: “Una de estas grandes hazañas fue anotarme en un casting y quedar. Entre miles de personas ser seleccionada ya es un gran premio. Eso es un gran logro. Más allá de lo que pase, de los deseos y del juego de querer ganar, yo me siento agradecida a la producción, al espacio y a todo lo que viví”.

La artista, además, destacó el vínculo que mantiene con sus compañeros del reality: “Nos seguimos escribiendo y hablando continuamente. Muchos decidieron quedarse en Capital Federal para apostar todo a la música, y nos vemos bastante seguido. El programa sigue al aire y nosotros estamos ahí sosteniéndonos emocionalmente, porque es un torbellino de emociones que uno va digiriendo con el tiempo”.

