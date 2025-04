El secretario de Vecinos por un Brandsen Ecológico expresó su malestar por la suspensión de la sesión y las denuncias contra su sector, además de señalar falencias en la documentación de la termoeléctrica.

«Había representantes de la empresa sentados como en su casa, eso enardeció a la gente».

El último sábado, en el programa radial Grassi.com, Héctor Moretti, secretario de la organización Vecinos por un Brandsen Ecológico, abordó diversos temas relacionados con la instalación de una central termoeléctrica en la región y las acciones llevadas adelante por su agrupación.

Consultado sobre la suspensión de la última sesión del Consejo Deliberante, Moretti expresó su desacuerdo con los argumentos esgrimidos: «Se sacó de foco cuál fue el problema principal y el que enardeció a la gente, que es cuando se enteró no solo de la suspensión por un tema técnico que no existe, porque si no está el taquígrafo, se puede grabar la sesión, El tema técnico es que con la ausencia de Lucas Bronicardi; si se votaba salía el NO, porque iba a terminar 7 a 6″.

Moretti también cuestionó el accionar del Daniel Caraballo y la presencia de representantes de la empresa en la sesión: «Se suspendió una sesión sin motivos y además en forma intempestiva por el presidente, que tiene que pedir un cuarto intermedio y hablar con los jefes de bloque a ver cómo continúa la sesión, no puede él unilateralmente suspender la sesión y menos con el argumento que pone de disturbios. Si hubo disturbios, eran de sus propios colegas. Había representantes de la empresa sentados como en su casa, eso enardeció a la gente».

ACLARACIONES

Moretti se refirió a las acusaciones de amenazas e insultos proferidas por ecologistas, solicitando una aclaración pública: «Quisiera que se hiciera una aclaración porque ya van varias veces que se habla de amenazas e insultos de ecologistas: ¿a qué se refiere? ¿a los vecinos o a la gente de la asociación?». Y prosiguió: «Porque si es gente de la asociación que dé el nombre, que haga la denuncia, pero nosotros en 21 años no hemos tenido una sola denuncia por ese tipo de agresiones así que por favor que haga la aclaración».

El secretario de Vecinos por un Brandsen Ecológico también denunció inconsistencias en el expediente presentado y la falta de evaluación por parte del Ejecutivo: «¿Por qué el municipio aceptó un expediente en el cual faltan anexos? ¿Quién evaluó del municipio esos expedientes? ¿Alguien los evaluó? Yo no sé si los evaluaron porque si los hubieran evaluado hubieran encontrado las mismas inconsistencias que encontramos nosotros y le hubieran dicho a la empresa ‘No señores esto así no se puede presentar es una vergüenza arréglenlo o pónganlo como se tiene que poner eh'».

ESCUCHÁ LA NOTA

