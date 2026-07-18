A partir de las 19 horas los concejales que representan a los bloques políticos se reunirán en las instalaciones del HCD. Entre los ocho expedientes que conforman el orden del día, uno de los temas que sobresale es un pedido de informes sobre los recursos humanos, presupuestarios y operativos de la Secretaría de Salud, con especial foco en el Hospital Municipal y el sistema de Atención Primaria de la Salud.



La iniciativa fue presentada por el bloque de La Libertad Avanza y solicita que el Departamento Ejecutivo remita un informe escrito al cuerpo deliberativo sobre el funcionamiento de estas áreas de salud.

Además de ese proyecto, la sesión incluirá el tratamiento de otras iniciativas de distintos bloques políticos. El Departamento Ejecutivo elevará un proyecto de resolución para expresar el beneplácito del Concejo al proyecto de ley nacional sobre prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos, además de una respuesta al Decreto 972/2026.

Por su parte, el bloque Derecho al Futuro impulsará una ordenanza para regular las contrataciones de prestación de servicios realizadas por el Municipio, estableciendo criterios de transparencia, publicidad, control y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El bloque Fuerza Patria presentará un proyecto de resolución para manifestar su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se encuentra en tratamiento en el Senado de la Nación, ratificando su respaldo a la normativa vigente.

También Derecho al Futuro propondrá convocar al Consejo Municipal de Seguridad para realizar una reunión de trabajo en el recinto del Concejo Deliberante, mientras que la Unión Cívica Radical solicitará información sobre los vehículos abandonados en la vía pública del distrito.

Finalmente, otro proyecto de La Libertad Avanza pedirá que el Ejecutivo evalúe el estado estructural y edilicio del puesto de vigilancia policial ubicado sobre la Ruta Provincial N° 210, en el barrio Teniente Origone-Las Acacias, con el objetivo de determinar la factibilidad de su reparación y reacondicionamiento.

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