El presidente del HCD explicó los motivos detrás de la suspensión de la última sesión legislativa y brindó detalles de lo ocurrido dentro y fuera del recinto. También apuntó contra Vecinos Ecológicos.

El pasado sábado, Daniel Caraballo, presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Brandsen, dialogó con Julio Grassi en el programa radial Grassi.com, donde se refirió a la polémica suspensión de la última sesión legislativa. En su testimonio, Caraballo aclaró por qué inicialmente se aludió a problemas técnicos-administrativos y luego se mencionó la responsabilidad de algunos sectores del público.

“Estoy seguro de que por ahí consumiste un video editado donde no se muestran todos los argumentos que esgrimí en ese momento”, comenzó diciendo Caraballo, en respuesta a la pregunta sobre el cambio de versión. Y añadió: “Cuando dije que era un problema técnico-administrativo, me refería a que el taquígrafo no llegaba, y estábamos buscando en el reglamento cómo subsanar esa cuestión”.

Según explicó el presidente del HCD, mientras los presidentes de bloque mantenían una reunión parlamentaria para resolver el inconveniente, afuera se desarrollaban manifestaciones con cánticos, bombos y pirotecnia. “Cuando salgo al recinto me encuentro con un cuadro de situación totalmente distinto… insultos cantados, bombos, megáfonos, todo apuntando adentro del Concejo”, relató.

El punto de quiebre, aseguró, fue el malestar expresado por los veteranos de Malvinas que iban a ser homenajeados durante la sesión: “Se me acercan y me dicen: ‘La verdad que nos sentimos bastante incómodos… poco respetados’. Frente a eso, soy implacable. Si los homenajeados se sienten incómodos, la sesión no puede continuar”.

Caraballo también se refirió a los comentarios posteriores sobre la presencia del público y denuncias de que se habría impedido el ingreso de algunos vecinos. “Jamás di una instrucción de decir quién tiene que ingresar y quién no. Las sesiones son públicas, así lo dice el reglamento”, afirmó. No obstante, reconoció que analiza junto a su equipo y fuerzas de seguridad cómo garantizar el orden y la institucionalidad en futuras sesiones: “Quiero garantizar que esa sesión pública pueda ser vista por todo el público que tiene interés, pero también garantizar la seguridad de todos los que están en el recinto”.

El presidente del HCD confirmó que había personas en sectores no habilitados del recinto, lo que impedía formalmente el inicio de la sesión. “Había gente delante de la baranda que separa el recinto, donde solo puede estar prensa acreditada, concejales y personal del Concejo. Si esa sesión hubiese comenzado en ese contexto, habría sido imposible garantizar el orden”.

Caraballo se refirió a la ausencia del concejal Lucas Bronicardi, a los disturbios que imposibilitaron el desarrollo de la sesión y a las acusaciones de sectores ambientalistas. “Me tomó por sorpresa. Me entero inmediatamente después de que se decide no sesionar. Cuando pasamos al recinto, tomo mi celular y tenía un mensaje del concejal Bronicardi, donde me decía que había sido víctima de amenazas y que estaba preocupado por su familia. Por eso no se iba a acercar ese día”.

El presidente del cuerpo legislativo también apuntó contra los rumores que circularon en relación a una presunta maniobra política para evitar la votación de un proyecto polémico vinculado a la instalación de una central termoeléctrica. “Si alguno cree que puedo llegar a suspender una sesión por esa excusa, me parece que están al límite de agraviarme. Porque eso habla de mi honorabilidad. Estamos lejos de todo tipo de especulación”, aseguró con firmeza.

Consultado sobre las manifestaciones y el clima tenso en las últimas sesiones, Caraballo señaló que se tomarán nuevas medidas para garantizar el funcionamiento institucional: “Ya lo dije públicamente: si no me garantizan el libre espacio de los jardines del HCD, no voy a dar inicio a la sesión. Quiero que se pueda sesionar normalmente, sin gritos ni bombos colgados de la ventana del colegio que está enfrente”.

También se refirió al desacierto de haber incluido en la misma sesión dos temas tan sensibles como el homenaje a los Héroes de Malvinas y el tratamiento del proyecto termoeléctrico. “Asumo la responsabilidad. Fue un error. En la comisión todos coincidieron en tratar ambos temas, pero no reparé en lo disímiles que eran. Por eso, ahora se decidió quitar el homenaje del nuevo orden del día”, explicó. En ese sentido, confirmó que el Ejecutivo municipal pedirá disculpas a los veteranos y que se les hará una sesión especial.

Una parte clave de la entrevista estuvo atravesada por el conflicto con la agrupación “Vecinos por un Brandsen Ecológico”, a quienes Caraballo acusó duramente: “Han perdido mi respeto. Permitieron que se escupa a vecinos que empuñaron armas por nosotros. Y no hubo uno solo que se parara a decir ‘no’. Eso es bochornoso”.

Ante un eventual cruce al aire con el secretario de la entidad, Héctor Moretti, el presidente del HCD se negó y fue categórico: “Que siga mandando notitas. Los verdaderos ecológicos que respeto son los que he visto encadenarse; que sigan mandando mensajitos. No tengo ganas de charlar en este momento”.

Por último, Caraballo remarcó que no está en contra de las manifestaciones, pero sí de las acciones que impiden el normal desarrollo legislativo: “Las puteadas y los gritos no se pueden evitar. Lo que quiero es que se sesione en paz. No se puede permitir una invasión en el recinto como la que hubo en la comisión de la semana pasada. Eso no lo vamos a tolerar más”.

La próxima sesión está convocada para el lunes 21 de abril, y se espera que el HCD de Brandsen retome la actividad legislativa con nuevas medidas de seguridad y un temario ajustado. El proyecto de la termoeléctrica continuará en el centro de la escena.

