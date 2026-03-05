Entregaron Pases Libres Multimodales a personas con discapacidad.

Nicolás Mantegazza encabezó jornadas de entrega de credenciales que garantizan el acceso gratuito al transporte público y promueven una mayor inclusión en la comunidad.

El intendente sanvicentino participó de nuevas jornadas de entrega de Pases Libres Multimodales destinadas a personas con discapacidad del distrito, una iniciativa que busca garantizar el derecho a la movilidad y promover una sociedad más inclusiva.

Los actos se realizaron en el Salón Gaetani del Palacio Municipal de San Vicente y en el Centro Cívico de Alejandro Korn, donde vecinos y vecinas recibieron sus credenciales en un encuentro acompañado por autoridades locales y familiares.

La actividad se llevó adelante en articulación con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci, y permitió que beneficiarios del distrito accedan a este derecho que facilita la movilidad en todo el territorio bonaerense.

El Pase Libre Multimodal es un beneficio otorgado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que permite a las personas con discapacidad viajar sin costo en colectivos, trenes y transporte fluvial de jurisdicción provincial. En los casos que corresponde, el beneficio también incluye a un acompañante, facilitando los traslados para asistir a turnos médicos, estudiar, trabajar o participar de actividades sociales y recreativas.

El jefe comunal destacó la importancia de continuar ampliando derechos y generar herramientas concretas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. En ese sentido, remarcó el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia para acercar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades.

Desde el municipio señalaron que estas acciones forman parte de una agenda de gestión orientada a construir una comunidad más justa e inclusiva, donde cada vecino y vecina pueda desarrollarse con más oportunidades.

