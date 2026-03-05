En Brandsen comienza en abril una propuesta especialmente pensada para adultos mayores: Comunidad de Recuerdos, un espacio diseñado para estimular la memoria, compartir experiencias y generar encuentros significativos en un entorno cuidado y cercano.

Con reuniones semanales y una mirada integral sobre el bienestar emocional y cognitivo, esta iniciativa busca acompañar a quienes desean mantenerse activos, conectados y protagonistas de sus propias historias.

✔ Modalidad: Reuniones semanales en Brandsen

✔ Destinado a: Adultos mayores 📲 Informes e inscripción WhatsApp: 221 501 8990 Instagram: @comunidadderecuerdos Una propuesta que pone en valor la memoria, la identidad y el encuentro. Porque cada historia merece ser contada… y compartida.





