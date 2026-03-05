Si estás buscando un lugar amplio, cómodo y rodeado de naturaleza para celebrar cumpleaños, reuniones familiares o encuentros con amigos, La Soñada puede ser una excelente opción en Brandsen.
Ubicada en Barrio La Parada, esta quinta ofrece todo lo necesario para pasar un día completo al aire libre: espacios verdes, pileta, canchas deportivas y un quincho totalmente equipado para compartir.
Una propuesta pensada para disfrutar en grupo, relajarse y vivir momentos especiales.
🌿 Quinta La Soñada
Un lugar pensado para festejar, descansar y disfrutar en Barrio La Parada
🏡 Espacios y comodidades
- 🏊♂️ Pileta para disfrutar en verano
- ⚽ Canchita de fútbol
- 🏐 Cancha de vóley
- 🌳 Amplio parque con mesas bajo los árboles
- 🏠 Quincho cerrado con capacidad para 40 personas
- 🍖 Parrillas y asador
- 🔥 Horno pizzero
- 🌿 Pérgola y espacios de sombra
- 🧊 Heladera
- ❄️ Freezer
- 👨👩👧👦 Juegos y espacio para chicos
📍 Ubicación
Las Violetas 124
Barrio La Parada – Brandsen
📞 Reservas y consultas
2223 504667💬 Enviar mensaje por WhatsApp
Consultá disponibilidad y reservá tu fecha
