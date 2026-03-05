Este sábado la localidad de Jeppener se viste de gala para recibir a los mejores jugadores de la región para pasar una noche de juegos con importantes premios para los participantes.

El Centro de Jubilados y Pensionados de Jeppener y Altamirano será la sede de este evento que promete reunir a vecinos y aficionados en una jornada de astucia, señas y, por supuesto, mucha «mentira» deportiva. El mismo fue organizado por Miguel Robledo y comenzará a las 21:00.

El torneo se disputará bajo la modalidad 3 de 24 sin flor, una de las variantes más competitivas y dinámicas de este juego de cartas nacional. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo enviando un mensaje al 2223-432217, con un valor de $40.000 con opción a enganche.

El premio es el punto central ya que el 80% de lo recaudado se distribuirá entre los ganadores, lo cual hace más atractiva a la convocatoria. Durante la noche de juego los participantes podrán disfrutar de un servicio de cantina para acopañar las partidas con comida y bebida.

