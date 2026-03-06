La Subsecretaría de Producción y Empleo invita a elaboradores a participar del certamen regional que se realizará el 21 de marzo. La inscripción es gratuita y permanece abierta hasta el día 13.

La Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Producción y Empleo, invita a productores y elaboradores a participar del Concurso de Quesos, que se realizará en el marco de la 3° Fiesta del Tambero en Navarro.

El certamen tendrá lugar el 21 de marzo en el Centro Universitario de Navarro (CUN) y busca reconocer la calidad de los quesos elaborados en la región, promoviendo el intercambio entre productores y el fortalecimiento del sector lácteo.

La participación es gratuita, con inscripción previa hasta el viernes 13 de marzo. Las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina de Empleo (Mitre 484) para realizar la inscripción o recibir más información.

Consultas e inscripción:

📍 Oficina de Empleo – Mitre 484, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hs

📱 WhatsApp: 2223 436915

📧 empleo@brandsen.gob.ar

