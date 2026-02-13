La Comuna cedió el terreno para el Jardín Nº 911

La entrega del predio se formalizó a través de ordenanza. Además, las autoridades garantizaron el inicio del ciclo lectivo tras completar un plan de obras de infraestructura durante el verano.

En el marco de la primera reunión anual de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD), el secretario de Gobierno, Gustavo Ríos, anunció la cesión del terreno destinado a la construcción del Jardín de Infantes Nº 911 de La Parada, una definición largamente esperada que expresa la decisión del Intendente Fernando Raitelli, de avanzar en la resolución de una deuda histórica con la comunidad e iniciar el camino hacia el edificio propio de la institución.

La medida fue autorizada por la Ordenanza N.º 2423/2025, que establece el destino exclusivo del inmueble para la construcción del establecimiento educativo.

La reunión se llevó a cabo en el Jardín de Infantes Nº 909 “Juana Manso”, y desde la Comuna aseguraron que no existe riesgo para el inicio del ciclo lectivo por cuestiones de infraestructura, ya que la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar y el Municipio planificaron en diciembre las obras necesarias y trabajaron durante enero y parte de febrero para garantizar que todos los establecimientos se encuentren en condiciones.

En ese marco, se repasaron las intervenciones realizadas en escuelas para resolver filtraciones, adecuar instalaciones de gas y completar terminaciones de obra vinculadas a tareas de pintura.

Asimismo, se detallaron acciones complementarias como la entrega de materiales para el programa Escuelas Abiertas en Verano, el acompañamiento con transporte para estudiantes, la compra y distribución de ventiladores solicitados por las instituciones y la provisión de pintura destinada al mantenimiento de jardines y escuelas del Distrito.

