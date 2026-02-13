Guadalupe Morgat es Psicopedagoga con formación especializada en evaluación psicopedagógica y perfil neuropsicológico. Se dedica a la prevención, evaluación y tratamiento neurocognitivo en niños, adolescentes y adultos jóvenes, brindando un acompañamiento profesional, personalizado y basado en evidencia.

Ofrece atención particular y por reintegro, trabajando con compromiso, seriedad y una mirada integral del aprendizaje y el desarrollo cognitivo.

Guadalupe Morgat

PSICOPEDAGOGA – MP 228108

Diplomada en Evaluación Psicopedagógica – Perfil Neuropsicológico
(Grupo de Estudio y Capacitación)

Diplomada en Evaluación y Tratamiento Neurocognitivo
en niños, adultos y adultos mayores
(APL Rosario)

Prevención, evaluación y tratamiento

  • ✔ Niños desde los 6 años
  • ✔ Adolescentes
  • ✔ Adultos jóvenes

Atención particular y por reintegro.

