Guadalupe Morgat es Psicopedagoga con formación especializada en evaluación psicopedagógica y perfil neuropsicológico. Se dedica a la prevención, evaluación y tratamiento neurocognitivo en niños, adolescentes y adultos jóvenes, brindando un acompañamiento profesional, personalizado y basado en evidencia.
Ofrece atención particular y por reintegro, trabajando con compromiso, seriedad y una mirada integral del aprendizaje y el desarrollo cognitivo.
Guadalupe Morgat
Diplomada en Evaluación Psicopedagógica – Perfil Neuropsicológico
(Grupo de Estudio y Capacitación)
Diplomada en Evaluación y Tratamiento Neurocognitivo
en niños, adultos y adultos mayores
(APL Rosario)
Prevención, evaluación y tratamiento
- ✔ Niños desde los 6 años
- ✔ Adolescentes
- ✔ Adultos jóvenes
Atención particular y por reintegro.
