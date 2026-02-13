Una vecina de la localidad compartió la situación que atravesó junto a su pareja el martes, tras identificar que habían arruinado su vehículo.

Imagen publicada por la vecina en sus redes sociales.

En sus redes sociales, la mujer contó que el 10 de febrero llegaron a la casa de su pareja luego de estar en un evento. Al mirar su moto, se dieron cuenta de que se la dañaron mientras no estaban en el hogar: «…me cortaron la varilla del freno trasero de mi moto,abollaron los fierros y la patente».

Después de relatar lo sucedido, lamentó el accionar de las personas: «La verdad que una lástima que la gente sea así, uno es tranquilo y cuida sus cosas, cuando menos lo esperás un infeliz viene y juega con tu vida, un peligro».

