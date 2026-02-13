Una vecina de la localidad compartió la situación que atravesó junto a su pareja el martes, tras identificar que habían arruinado su vehículo.
En sus redes sociales, la mujer contó que el 10 de febrero llegaron a la casa de su pareja luego de estar en un evento. Al mirar su moto, se dieron cuenta de que se la dañaron mientras no estaban en el hogar: «…me cortaron la varilla del freno trasero de mi moto,abollaron los fierros y la patente».
Después de relatar lo sucedido, lamentó el accionar de las personas: «La verdad que una lástima que la gente sea así, uno es tranquilo y cuida sus cosas, cuando menos lo esperás un infeliz viene y juega con tu vida, un peligro».
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp