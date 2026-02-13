NELLY MABEL JAUREGUI LORDA



Falleció el 07 de febrero del 2026

QEPD

Sus hijos, hijas politicas, nietos, sobrinos demas familiares y amigos participan de su fallecimiento y comunican que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque de la Gloria, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.



ROBERTO FELIPE VILLARREAL



Falleció el 10 de febrero del 2026

QEPD.

Sus familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 10-01-2026 a las 11,30 hs.



EDUARDO HECTOR MELIAN



Falleció el 06 de febrero del 2026

QEPD

Su esposa, sus hijos, hijos pcos, nietos, demas familiares y amigos participan de su fallecimiento y comunican que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque de La Gloria el 07-02-2026.





JOSE LUIS ZARATE



Falleció el 06 de febrero del 2026



qepd

Su esposa Perla , su hermana Susana, sus sobrinos, su amigo Sergio Depetris, demas familiares y amigos participan de su fallecimiento y comunican que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque de La Gloria, el 07-02-2026

