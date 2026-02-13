Peligra el inicio de clases por las disputas salariales

El inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, previsto para el 2 de marzo, quedó en duda luego de que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazara la última oferta salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof.

El gremio, segundo en representatividad a nivel provincial, convocó a un paro de 24 horas para esa fecha y facultó a su Consejo Directivo a definir nuevas medidas.

La propuesta oficial contemplaba un aumento del 4% para febrero, retroactivo a diciembre, y un 3% para enero. Desde la FEB consideraron que la oferta es insuficiente frente al avance de la inflación y señalaron que no recompone el poder adquisitivo de los docentes.

El conflicto se da en el marco de la paritaria docente, que permanece abierta desde su reapertura el 5 de febrero. Otros gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense también manifestaron su rechazo a la propuesta y aguardan una nueva convocatoria oficial para continuar la negociación.

En paralelo, sindicatos estatales como Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) rechazaron incrementos similares y reclamaron una mejora salarial que supere la inflación. Mientras tanto, el Gobierno provincial ratificó su voluntad de diálogo en un contexto de restricciones presupuestarias y recorte de fondos nacionales.

