Cada 14 de febrero, se festeja en varios países del mundo el día de los Enamorados, del amor y de la amistad. Su raíz radica en una tradición religiosa, que se parece más a una leyenda que a un hecho histórico: la historia del santo decapitado.

Tal vez como ninguna otra fecha, el 14 de febrero se relaciona intrínsecamente con el Día de los Enamorados o la festividad de San Valentín, la efeméride para celebrar el amor en distintas partes del mundo, con sus respectivas connotaciones.

Tenemos que trasladarnos a la Roma del siglo III. El Imperio Romano estaba gobernado por Marco Aurelio Valerio Claudio Gótico, más conocido como Claudio II.

La leyenda cuenta que durante el año 270 d.c. el gran imperio se encontraba en decadencia y muy debilitado producto de las continuas batallas perdidas.

El emperador creía que los hombres casados rendían menos en combate por estar emocionalmente ligados con sus familias. Por este motivo, prohibió́ el matrimonio en todo el imperio.

Valentín, un sacerdote cristiano que no estaba muy de acuerdo con la orden, siguió́ casando a los jóvenes enamorados, pero en secreto.

Cuando Claudio II se enteró́, mando a encarcelar al obispo y lo presionó para que renunciara al cristianismo. Ante la persistente negativa, lo condenó a muerte. Valentín fue ejecutado el 14 de febrero del año 270 d.c.

En el año 494, el papa Gelasio I, designó el 14 de febrero como el día oficial de San Valentín. La fiesta fue oficial en la Iglesia católica, hasta que el papa Pablo IV dejó de celebrarlo y en durante el Concilio Vaticano II, en 1969, se eliminó del calendario litúrgico.

En el siglo XX se popularizó la celebración con el intercambio de cartas, flores y/o regalos entre los enamorados. Para muchos es un día para celebrar el amor para otros un día meramente comercial.

