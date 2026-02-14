La edición N°3074 del semanario local ya se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad. A continuación, conocé cuáles son los temas de tapa.

¡Llega la gran Fiesta!

Esta noche Momo hará otra vez su jubilosa entrada. La alegría desfilará durante tres noches por la Mitre. Habrá tribunas, patio de comidas en la Plaza y las tradicionales parrillas con estos precios: Chori $ 4.000, Bondiola $ 8.000, Paty $ 3.500, Paty doble carne $ 5.500, Cono de papas fritas $ 4.000, Pancho $ 1.500, Agua mineral $ 1.500, Agua saborizada $ 1.500, Gaseosa $ 2.500. La nieve oficial valdrá igual que lo que costaba el año pasado, 2.500 pesos el tarro. Sería bueno que la gente adquiera ese producto, no sólo porque con él se juega sino porque con él se ayuda. Lo recaudado va ir a las mejores manos: la de la Cooperadora del Hospital, incansable agrupación que siempre está lista para encarar nuevos desafíos.

El PJ acusa a la oposición de ser una “máquina de impedir”

Las fuertes críticas estallaron al tomar conocimiento que Oscar Pourtau S.A retiraba su proyecto de instalar una granja avícola en Jeppener. Aunque no se saben los motivos, la decisión la habrían adoptado al saber que el Concejo por mayoría había resuelto enviarla a comisión reclamando más información.

Se trataba de una inversión de la firma Oscar Pourtau S.A.

Tenían tierras y 3,5 M de dólares para instalar una moderna granja avícola en Jeppener, pero el proyecto se cayó después que el HCD lo mandara a comisión solicitando datos y un expediente completo.

La polémica es con el Cura, no con los perros

Millonario robo en una estancia de la ruta 215

Ayer viernes, en horas de la madrugada, una estancia ubicada en el Km 40 de la ruta 215 fue escenario de un importante robo. La denuncia la radicó en sede policial un vecino de 39 años, morador de la la finca «La Angélica», a donde ingresaron rompiendo el mosquietero de una habitación y de la cual se llevaron 3 millones de pesos luego de revolver todas las pertenencias.



La oposición rechazó allanamientos a domicilio vía Juzgado de Faltas

Lo de las motos sigue haciendo ruido

La Provincia lo permite, la Constitución lo prohíbe, pero hay -dijo la Municipalidad- una treintena de comunas que adoptaron esta modalidad y dio buen resultado para frenar a los moteros.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp