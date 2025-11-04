Entre colinas y viñedos, el club volvió a dejar su huella fuera del país.

El pasado 2 de noviembre, el equipo de la Asociación Civil Ciclistas Brandsen (ACCB) representó a nuestra Ciudad en una nueva edición del GFNY Uruguay, una prueba de 124 kilómetros que recorrió paisajes entre viñedos y colinas bajo un calor intenso y un ambiente de fiesta en Colonia del Sacramento.

La delegación estuvo compuesta por David Lazcano, Abel Córdoba, Juan Pablo Barrionuevo, Germán Larumbe, Felipe Arellano, Mauro Pérez, Bruno Lanzillota y Nicolás Taborda.

El ACCB se ubicó quinto en la clasificación general por equipos, confirmando su crecimiento deportivo y su presencia cada vez más fuerte en el calendario nacional e internacional. Varios de sus corredores cruzaron la meta a menos de 30 segundos del ganador, el reconocido ciclista nacional Lucas Gaday, en una carrera que tuvo un ritmo imponente, con un promedio cercano a los 40 km/h.

Mientras tanto, en Buenos Aires, Alejandro Hassan debutó en el Ironman 70.3, una competencia que combina 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de carrera a pie, y que exige tanto resistencia física como fortaleza mental. En su primera participación, logró una actuación destacada.

También hubo presencia del ACCB en la Vuelta a Cutral Có, donde Héctor Alaniz participó con el equipo Pueblos y Campos Sunpeed, en una prueba que reunió a los mejores equipos del país, incluida la selección nacional, y que se consolidó como una de las más duras del calendario argentino.

Con el orgullo de haber dejado bien alto el nombre del club, ACCB ya prepara su próxima gran aventura: el Gran Fondo MDQ, que se realizará el 6 de diciembre, uniendo Brandsen con Mar del Plata en una travesía de más de 300 kilómetros. No es una carrera ni una competencia, sino una forma de cerrar el año juntos, pedaleando por el simple placer de hacerlo, con más de 30 inscriptos y vehículos de apoyo acompañando el recorrido.

