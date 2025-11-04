Bomberos locales se capacitaron en rescate con vehículos pesados

Los participantes aplicaron técnicas de seguridad e intervención en simulacros reales sobre camiones, colectivos y maquinaria pesada.

Durante el fin de semana se llevó a cabo en la localidad de Pila un curso de capacitación del CTC, destinado a los cuarteles pertenecientes a la Regional Operativa IV. “Fue una capacitación de gran valor para fortalecer el trabajo en conjunto y la preparación técnica de los bomberos de nuestra región”, destacaron desde Bomberos Brandsen.

La jornada teórica se desarrolló el sábado 1º de noviembre, donde se abordaron los conceptos técnicos y de seguridad necesarios para la intervención en siniestros con vehículos pesados.

El domingo 2 se realizó la instancia práctica, donde los participantes aplicaron las técnicas vistas en el curso sobre vehículos tales como colectivos, camiones y maquinaria pesada.

En representación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Brandsen, participaron el Sargento Raúl Burgos, perteneciente al Cuartel Central, y la Cabo Primero Eliana Anchordoquy, integrante del Destacamento N°1 de Jeppener. Asimismo, el curso contó con la participación, como instructor, del Cabo Luciano Ramallo, del Cuartel Central.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp