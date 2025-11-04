Hace minutos, se produjo un siniestro de magnitud en cercanías a la Ciudad. Un auto y un camión, involucrados.

Un grave accidente ocurrió hace instantes en la Autovía 2, a la altura del cruce de Echeverry, en dirección a Capital Federal. Según los primeros datos, un automóvil impactó contra un camión en la zona de la curva tras descender del cruce, resultando con la parte delantera totalmente destrozada.

El hecho se habría producido alrededor de las 11:15, y al momento del aviso una ambulancia se dirigía al lugar para asistir a los ocupantes. Por ahora no trascendieron más detalles sobre posibles heridos ni la mecánica exacta del siniestro.

NOTICIA EN DESARROLLO

