El evento, organizado por Área 60 y la Municipalidad, reunió a jugadores locales, de la Región e invitados especiales en la modalidad Medal Play 18 hoyos.

En el marco de las celebraciones por el 150° aniversario del Distrito, se desarrolló una destacada jornada deportiva en el Club de Golf Área 60, organizada en conjunto por Área 60 y la Municipalidad de Brandsen.

El torneo, disputado bajo la modalidad Medal Play 18 hoyos, contó con la participación de jugadores locales, representantes de clubes de la región e invitados especiales, quienes disfrutaron de una competencia marcada por el compañerismo y el espíritu deportivo.

La actividad culminó con la entrega de premios a los ganadores de cada categoría y un reconocimiento especial a todos los participantes, destacando su compromiso y entusiasmo en una propuesta que combinó deporte, encuentro y comunidad.

Desde la Municipalidad, se expresó un especial agradecimiento a las autoridades de Área 60 por el trabajo conjunto y por hacer posible esta iniciativa que formó parte de las actividades conmemorativas del sesquicentenario.

CONOCÉ A LOS GANADORES

