El exjefe comunal habló en Grassi.com y analizó el presente la UCR a nivel nacional y local. Habló de desencanto y falta de conducción.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), el exintendente Carlos “Cacho” García, analizó el presente del radicalismo, la situación política local y nacional, y el clima social tras las últimas elecciones. Con un tono crítico y reflexivo, García repasó los errores del partido y planteó su preocupación por el rumbo actual.

“Estoy muy triste. Hace 42 años el radicalismo ganaba las elecciones y habíamos dado vuelta una página muy negra de la Argentina. En estos años nos tocó ganar y perder, pero siempre con convicción”, comenzó diciendo García, con decepción.

El entrevistado recordó con nostalgia los años en que el partido tenía un peso político y moral significativo: “Hoy tengo que buscar a quién votar, hacer un voto sin convicción, casi entrando en esa lógica perversa de que o estás de un lado o estás del otro”.

Y señaló: “El radicalismo está desapareciendo. Lo que hay son hombres y mujeres que se reconocen como radicales, pero el partido orgánicamente ha desaparecido de los lugares de poder y de la disputa del poder. Un partido político tiene que disputar el poder, debe tener vocación de gobierno, influir en la vida política de la Argentina. Hoy no se consigue”.

“EL TIEMPO ME DIO LA RAZÓN, LAMENTABLEMENTE”

Uno de los momentos más duros de la entrevista llegó cuando García se refirió al origen de la crisis partidaria: “Esto empezó cuando el radicalismo decidió hacer una alianza con el PRO y con Carrió. Yo dije en ese momento que eso iba a significar la desaparición del radicalismo. Algunos correligionarios me dijeron que el radicalismo no iba a desaparecer nunca, pero el tiempo me dio la razón, lamentablemente”.

Y añadió: “El radicalismo ha sido colonizado por la derecha. Hoy muchos dirigentes se integran en listas ajenas, en lugares de cola, sin peso político, sin representatividad. Lo que debería ser un espacio progresista terminó acompañando ideas conservadoras”.

Para García, el radicalismo perdió su esencia y su lugar histórico en el debate nacional: “El progresismo, que siempre fue parte del ADN radical, quedó vacante. Muchos radicales se corrieron ideológicamente hacia la derecha. Eso explica en parte por qué la UCR hoy no tiene peso político real”.

“EN BRANDSEN TAMBIÉN HAY RESPONSABLES”

García también fue autocrítico respecto a lo ocurrido en el plano local: “En Brandsen también hay responsables. Nosotros fuimos a la convención de Arrecifes con un documento que decía que no íbamos a ir con ningún candidato mediático ni de derecha. ¿Dónde terminamos? Con Macri. Fuimos por disciplina partidaria. Ganamos las elecciones, sí, pero a veces los triunfos tapan las macanas que nos mandamos”.

El exintendente recordó además su cruce en las urnas con el anterior intendente; Daniel Cappelletti: “Yo lo enfrenté y me pegó una paliza extraordinaria. Me jubiló de la política, se lo dije el otro día en la asamblea. ‘Vos me jubilaste, Daniel’, le dije entre risas. Pero igual sigo opinando porque creo que los viejos también tenemos derecho a decir lo que pensamos”.

Pese a las diferencias, García destacó el trabajo de las nuevas generaciones radicales: “Tengo mucha esperanza en los jóvenes radicales de Brandsen. Son chicos que siguen sosteniendo el comité abierto, que se capacitan, que creen en el partido. Son radicales de verdad. Los más grandes, en cambio, estamos más antiperonistas que radicales, y eso es un error”.

“HAY UN ODIO SOCIAL INSTALADO”

Consultado por el panorama nacional y el fenómeno Milei, García fue claro: “El país se corrió hacia la derecha, eso es evidente. Pero también hay una moda mundial. Hay una bronca generalizada, un voto de odio. Yo no le encuentro una explicación lógica a votar a Milei, pero es porque yo pienso distinto”.

Y añadió: “No puedo creer que un radical vote a Milei. Tener la figura de Alfonsín en los jardines de la Casa Blanca desafiando a Reagan, defendiendo los derechos humanos, y ahora ver radicales apoyando a un tipo que reivindica la dictadura, me resulta inentendible”.

Para el exintendente, las razones del voto no pasan solo por la economía: “Hay un odio social instalado. La gente no vota por esperanza, vota por bronca. Y lo que más molesta, en el fondo, es ver a los ‘negritos’ en el poder. Hay una clase media que no soporta que los humildes tengan voz. Y eso atraviesa a todos los partidos, incluso al peronismo”.

ESCUCHÁ LA NOTA

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp