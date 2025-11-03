“El Puente” se presentará en Brandsen este viernes

El unipersonal de Pablo Cúnsolo fue suspendida por alerta amarilla de lluvias. El coach y especialista en PNL llegará a la Ciudad con una obra que combina humor, reflexión y aprendizaje sobre la importancia de la comunicación en nuestras relaciones.

Este viernes 7 de noviembre a las 21, el experto en Neurocomunicación Pablo Cunsolo, presentará en la Sala de Cultura Municipal con su comedia unipersonal El Puente (humor que te deja pensando), que fomenta y divulga de forma divertida la importancia de la comunicación en relaciones personales y laborales.

La misma tendría lugar este 24 de octubre pero por alerta amarilla de tormentas, desde Cultura municipal alertaron sobre la situación y con el fin de ofrecer una mejor experiencia, se optó por reprogramar la función para noviembre próximo.

Una obra que crece año a año: Esta es la cuarta temporada de una gira teatral que se estrenó en el Legendario Teatro Broadway de avenida Corrientes en la ciudad de Buenos Aires y que ha recorrido Argentina y varios países de Latinoamérica, se presentó dos temporadas de verano en La Costa Atlántica y en este 2025 se presentó por primera vez en Villa Carlos Paz, siendo la única obra que divierte y crea conciencia.

“El Puente” no es una conferencia ni un stand up; es una historia donde el autor interpreta cuatro personajes que combinan humor, reflexión y aprendizaje. Es un verdadero show del conocimiento, una montaña rusa de emociones, una manera divertida de aprender a relacionarse mejor con la pareja, la familia y los amigos. Es una experiencia novedosa, divertida, movilizadora e inolvidable por ser diferente a todo lo conocido.

Sinopsis de la obra: Dicen que cada persona es un mundo aislado por un abismo de miedos, creencias, orgullo y prejuicios, que crean conflictos y desencuentros con los demás. Nuestra manera de comunicarnos puede levantar muros que nos separen, o construir puentes que nos unan. A lo largo de esta obra, estudiaremos el terreno, contactaremos a los proveedores, elegiremos la materia prima, diseñaremos y construiremos “un puente” de comunicación, que nos ayude a conectar y nos acerque a conocer y conquistar “nuevos mundos” (los otros).

Más información en www.pablocunsolo.com

IG: www.instagram.com/pablo.cunsolo

