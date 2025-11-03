La Comuna continúa con la ejecución del plan de obras de accesibilidad que busca mejorar la conectividad y la circulación en distintos sectores de la ciudad.

En esta etapa, los trabajos se desarrollan sobre la calle Venado Tuerto, donde se llevan adelante tareas de consolidación de la traza urbana, fundamentales para optimizar el tránsito y garantizar un mejor acceso a los vecinos de la zona.

Estas obras forman parte de un programa integral de infraestructura vial impulsado por el municipio, que apunta a fortalecer la red de calles y facilitar la movilidad urbana. Con la intervención sobre Venado Tuerto, se espera mejorar la calidad de vida de los residentes y promover un desarrollo urbano más ordenado y seguro.

