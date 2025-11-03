Nicolás Mantegazza acompañó la 9ª Cena Solidaria de la Cooperadora del Hospital Ramón Carrillo.

El intendente sanvicentino participó de la velada junto a su presidenta Felisa “Monona” Poncetta y miembros de la cooperadora, funcionarios del Ejecutivo local, vecinos y vecinas.

El jefe comunal participó de una nueva edición del tradicional encuentro solidario, realizado el sábado por la noche en el SUM de la Parroquia San Vicente Ferrer, que reunió a 390 personas para seguir fortaleciendo al Hospital Dr. Ramón Carrillo y mejorar la atención sanitaria del distrito.

El evento, organizado gracias a la colaboración y donaciones de vecinos y comerciantes del distrito, contó con sorteos, el show humorístico de Iván Ramírez y la presentación de la banda Konne Cumbia, en un clima de compromiso y solidaridad para recaudar fondos destinados al fortalecimiento del hospital.

Durante la jornada, se destacó el importante anuncio que gracias a la recaudación obtenida en la edición anterior, la cooperadora logró adquirir una nueva unidad de traslado, una camioneta Renault Kangoo, adquirida por el aporte de toda la comunidad y con la colaboración de un subsidio Municipal, mejorando así la atención y el traslado de pacientes del Hospital Dr. Ramón Carrillo.

“Celebramos una nueva edición de esta cena que nos vuelve a encontrar para trabajar junto a esta asociación cooperadora que atiende las necesidades de nuestro querido hospital, mejorando los servicios sanitarios para los vecinos y vecinas”, expresó Mantegazza durante el encuentro.

De esta manera, el Gobierno Municipal de San Vicente renueva su apoyo a las instituciones que promueven la solidaridad, el compromiso y el bienestar de la comunidad, destacando la labor permanente de la cooperadora y de quienes colaboran año a año para seguir fortaleciendo el sistema de salud local.

