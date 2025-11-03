Hoy un hombre de 28 años fue detenido por personal policial en Rivadavia y Las Heras.
El detenido poseía un pedido de captura activa por lesiones graves y amenazas, motivo que impulsó su búsqueda. Mientras circulaba por la intersección de calles mencionada, la policía lo detuvo.
