Desde InfoBrandsen recibimos a través de nuestro WhatsApp (2223)50-8499 el mensaje y las imágenes enviadas por un vecino de Gómez, quien quiso compartir públicamente su malestar y preocupación por distintas situaciones que afectan al pueblo.

Publicamos las fotos que nos hizo llegar y reproducimos a continuación su mensaje, con correcciones de forma pero respetando su contenido original.

“Esta imagen es de ayer y también de esta mañana, ya que no levantaron la basura los encargados de esa tarea.

Como soy vecino —y me da vergüenza— yo mismo me encargué de recoger toda la basura y, con un carrito de mi propiedad, trasladarla hasta el contenedor municipal ubicado en la calle, al lado de la delegación. Llama la atención que el contenedor estaba a medio cargar, por lo que sorprende que los empleados de la basura no realicen correctamente su tarea.

En otra foto se puede observar la prolijidad del lugar, del que yo mismo saqué todos los residuos del interior y los esparcidos en el suelo.

Toda esta situación refleja descuido, indolencia e indiferencia. A todas luces, el pueblo de Gómez parece alejado del interés de la Municipalidad de Brandsen.

No solo preocupa el tema de la basura: también las ramas, el mal estado de las calles y, en particular, la falta de seguridad.

Desde hace 19 años existe un puesto de vigilancia, que según la Ley Orgánica de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, debe estar a cargo de un suboficial. De ninguna manera corresponde que lo ocupe un oficial subalterno o un jefe. Así fue siempre y así lo establece la ley.

Para modificar eso —es decir, para incorporar oficiales, más personal y medios—, es necesario elevar de categoría la dependencia policial. Eso fue precisamente lo que prometió el señor Fernando Raitelli, antes de ocupar su actual puesto de Intendente, cuando dijo: “Si me votan, hago la nueva comisaría”.

Hasta ahora no cumplió su palabra, y tengo dudas de que se haya iniciado la tramitación ante el Ministerio de Seguridad, ya que la creación de una nueva dependencia requiere mucho tiempo y la intervención de distintas áreas: Arquitectura, Seguridad, Personal, Automotores, Comunicaciones, entre otras.

En los últimos años hubo hechos delictivos cometidos por bandas encapuchadas y armadas con armas de grueso calibre. ¿Vamos a esperar que maten a algún vecino para recién reaccionar?

Es hora de cambiar las cosas y trabajar en la prevención, no solo de robos en banda, sino también de delitos en general, en especial aquellos vinculados al narcotráfico o a hechos contra los más vulnerables —mujeres y niños—, como lamentablemente se ve a diario en las crónicas policiales.

El pueblo de Gómez carece de DELEGADO MUNICIPAL desde hace varios meses, lo que agrava la situación de desidia estatal, en la que está inmersa la población.

NINGUN EMPLEADO RESUELVE NADA y alegan falta de ROPA, combustible, y maquinaria adecuada para cumplir sus tareas.

Tratamos CON EL ESTADO y , como dice la gente de teatro: » la función debe continuar», pero aquí no hay empleado que se haga cargo de nada.

Te dicen ´yooo, Argentino´ «.

La respuesta la tiene la política.

Así lo dejo expresado.”

Carlos H. Gianoli

DNI 4.634.437 – San Martín, Gómez.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp