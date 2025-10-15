La agencia estuvo de festejo en su sede y participó con su stand en la muestra más esperada del año.

La agencia de viajes Add Travel Group tuvo una semana muy especial ya que festejó su 18º Aniversario y estuvo con un stand durante las tres jornadas de la Expo Brandsen realizada en la Sociedad Rural.

En primer término, el jueves celebraron su cumpleaños en la sede de Larrea Nº1086, compartiendo una noche increíble junto a algunos pasajeros, amigos y parte del equipo que vino desde distintas ciudades.

Hubo música en vivo de Quiero Cumbia, tragos y cocteles, cerveza tirada, catering, y un show de luces y baile que le dio un toque único a la noche. Entre risas, brindis y abrazos, sortearon una estadía en Río de Janeiro en lo que fue una verdadera fiesta que además sirvió para cortar la semana.

“Detrás de cada viaje hay una historia de esfuerzo, sacrificio y pasión. Así nació Add Travel, y con el tiempo pasó de ser un pequeño equipo de 4 personas a convertirse en una gran familia de más de 25, unidas por la misma esencia: el amor por viajar y por acompañar a cada pasajero en su camino”, estimaron desde la agencia.



Asimismo remarcaron estar orgullosos “de lo que construimos juntos, y agradecidos a todos los que confiaron, apoyaron y se sumaron a esta comunidad que no para de crecer”.

EN LA EXPO BRANDSEN

Por otro lado, Add Travel estuvo nuevamente en una Expo Brandsen durante las tres jornadas del evento desarrollado en el predio de Ruta 29, “compartiendo días increíbles junto a vecinos, pasajeros y amigos que se acercaron a nuestro stand”.



Hubo charlas, juegos, sorteos, pero por encima de ello “compartimos eso que más nos gusta: hablar de viajes, sueños y proyectos que nos siguen uniendo con esta comunidad que tanto queremos”.

Por último, agradecieron el reconocimiento recibido durante el evento, “que nos llena de alegría y refleja el trabajo, la dedicación y el amor que ponemos en todo lo que hacemos”.

Para más información y reservas:

📞 0810 345 4455

📱 WhatsApp: +54 9 11 2776-2595



🌐 Redes sociales:

Facebook: Add Travel Group

Instagram: @viajesaddtravelgroup

