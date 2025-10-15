En el marco del sesquicentenario del Distrito, el Ejecutivo sancionó la medida, la cual fue acatada por Jefatura Distrital de Educación; no habrá clases.
El próximo martes 21 de octubre, el distrito de Brandsen cumplirá sus 150 años, por lo que el Ejecutivo decretó asueto administrativo (N°1831/2025). Asímismo, Jefatura Distrital de Educación confirmó su adhesión y por este motivo no habrá clases “con el fin de fomentar las celebraciones y facilitar una mayor participación de la comunidad”.
La medida que se basa en la Resolución N° 539/2025 y el Decreto antes mencionado se da por la conmemoración del 150° Aniversario de la Fundación del Partido de Brandsen, que se estableció el 21 de octubre de 1875.
