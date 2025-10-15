En el marco del sesquicentenario del Distrito, el Ejecutivo sancionó la medida, la cual fue acatada por Jefatura Distrital de Educación; no habrá clases.

No habrá clases en las escuelas de todo el Distrito.

El próximo martes 21 de octubre, el distrito de Brandsen cumplirá sus 150 años, por lo que el Ejecutivo decretó asueto administrativo (N°1831/2025). Asímismo, Jefatura Distrital de Educación confirmó su adhesión y por este motivo no habrá clases “con el fin de fomentar las celebraciones y facilitar una mayor participación de la comunidad”.

La medida que se basa en la Resolución N° 539/2025 y el Decreto antes mencionado se da por la conmemoración del 150° Aniversario de la Fundación del Partido de Brandsen, que se estableció el 21 de octubre de 1875.

