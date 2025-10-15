La Sociedad de Fomento junto a la Municipalidad organizaron una jornada de vacunación antirrábica gratuita.

La misma se desarrollará el miércoles 22 de octubre de 09:00 a 11:00 en la plaza de los inventores,ubicada en calle Westinghouse entre Edison y Mores.

Es importante llevar a los perros con correas, y en caso de que muerdan, con el bozal puesto para eivtar incidentes. Por otro lado, piden llevar a los gatos en bolsa de red.

